"Вообще не удивился тому, что Алиев вступил в терроборону. Ему просто нечего делать, он ничем не занят по жизни.

"Если умру – то за честь страны": Алиев готов воевать на передовой

Для него этот движ классный, он наконец-то находится при деле, чем-то занят. У футболистов после окончания игровой карьеры часто бывает яма. Особенно это касается поколения, которое закончилось на Алиеве. После них футболисты стали более практичными. Уже мало кто бухает, они понимают, что им нужно накопить денег и во что-то их вложить.

У советских и постсоветских футболистов были провалы в жизни после игровой карьеры. Из них мало кто стал великим тренером или заработал много денег. Вот Блохин, да, он потренировал, заработал денег. А где остальные динамовцы того периода?" – сказал Васильков в интервью FanDay.

Напомним, с первых дней полномасштабной войны в Украине уроженец российского Хабаровска Алиев пошел в терроборону Киева, а затем вступил в ряды ВСУ.

Россия напала на Украину: Шахтер меняет вектор, новые соперники Динамо, крах женской сборной (LIVE)