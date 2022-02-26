"Марьян – интровертный парень, но я регулярно спрашиваю, как он себя чувствует. Швед постоянно над этим работает, что и понятно. Марьян также получает видео от семьи и друзей о том, что происходит во Львове.

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В таком случае вы не можете быть на 100 процентов сосредоточены на футболе – это более, чем нормально. Его девушка и ребенок счастливо остаются здесь с ним. Но остальные его семьи там. Ему очень тяжело", – приводит слова Ванакена The Scottish Sun.

Кроме того, шотландский Сент-Джонстон поддерживает своего украинского игрока – Максима Кучерявого. Наставник команды вместе с другими футболистами пообщались с украинцем, чтобы выразить ему поддержку.

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