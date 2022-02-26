Головний тренер Мехелена Воутер Ванакен розповів про переживання Мар'яна Шведа після початку воєнного наступу росіян на територію України.

"Мар’ян – інтровертний хлопець, але я регулярно запитую, як він почувається. Швед постійно над цим працює, що й зрозуміло. Мар’ян також отримує відео від родини та друзів про те, що відбувається у Львові.

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Тоді ви не можете бути на 100 відсотків зосередженим на футболі – це більше, ніж нормально. Його дівчина і дитина щасливо залишаються тут, з ним. Але решта його родини там. Йому дуже важко", – наводить слова Ванакена The Scottish Sun.

Окрім цього, шотландський Сент-Джонстон підтримує свого українського гравця – Максима Кучерявого. Наставник команди разом з іншими футболістами поспілкувались з українцем, аби висловити йому підтримку.

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