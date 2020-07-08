"Ему нужно немного времени": Чохонелидзе уверен, что Михайличенко достигнет успеха в Динамо

Гендиректор Динамо убежден, что Алексей Михайличенко способен добиться успеха на тренерском мостике столичной команды.

"У нас работает прекрасный тренер – Алексей Михайличенко. Он был рядом с Лобановским. У него есть огромный опыт. Ему нужно немного времени, так как проходит слияние молодежи, которая только стала чемпионами мира.

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Я каждый день бываю на тренировках, начиная с турецких сборов. Думаю, что мысли, которые он вкладывает, не сразу понимают футболисты. Нужно некоторое время, чтобы освоить их. Думаю, все наши футболисты это понимают, воспринимают положительно.

В футбол многие играют, все хотят достичь результатов. Думаю, Динамо тоже этого добьется", – рассказал Чохонелидзе в эфире Youtube-канала УАФ.

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