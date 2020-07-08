"Йому потрібно трохи часу": Чохонелідзе впевнений, що Михайличенко досягне успіху в Динамо

Гендиректор Динамо переконаний, що Олексій Михайличенко здатен досягти успіху на тренерському містку столичної команди.

"У нас працює прекрасний тренер – Олексій Михайличенко. Він був поруч з Лобановським. У нього є величезний досвід. Йому потрібно трохи часу, тому що проходить злиття молоді, яка тільки стала чемпіонами світу.

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Я кожен день буваю на тренуваннях, починаючи з турецьких зборів. Гадаю, що думки, які він вкладає, не відразу розуміють футболісти. Потрібно деякий час, щоб освоїти їх. Думаю, всі наші футболісти це розуміють, сприймають позитивно.

У футбол багато хто грає, всі хочуть досягти результатів. Думаю, Динамо теж цього доб'ється", – розповів Чохонелідзе в ефірі Youtube-каналу УАФ.

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