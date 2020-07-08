Динамо – Ворскла: онлайн-трансляция финала Кубка Украины

Динамо поборется с Ворсклой за Кубок Украины. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Финальный матч Кубка Украины Динамо – Ворскла начался в 21:30 по киевскому времени. Телетрансляция встречи проходит на каналах "Футбол 1" и UA:Перший, текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Динамо: Бущан – Кендзёра, Сирота, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Цитаишвили, Буяльский, Де Пена – Вербич

Запасные: Бойко, Кадири, Шапаренко, Соль, Циганков, Андриевский, Караваев, Русин, Дуэлунд

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Скляр, Пуцлин – Якубу, Кулач, Кане – Степанюк

Запасные: Ткаченко, Баенко, Опанасенко, Луизао, Шехич, Ребенок, Васин, Кравчук, Исенко

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