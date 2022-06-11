"Я вообще считаю, что Мудрика нужно продавать чем быстрее, тем лучше. У него осталась та же проблема – его мозг не успевает за ногами. Не каждому прытконогому парню дано быть техничным и видящим поле. Думаю, все будут рады, если Байер приобретет Мудрика, потому что он просто выпадает из игры. Ему постоянно мало поля, он принимает решение уже тогда, когда кому-то отдал мяч. Довбик совершенно такой же.

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Реклама опережает их реальные возможности. Им еще нужно многому учиться, а у нас уже слепили из них звезд. Там никто их не учит, от них потребуют результата. Мудрик выстрелил только в одном матче – с Реалом. С Монако отдавал передачу, повезло, что соперник срезал в ворота.

Выйдет ли у них в Торино и Байере? В том-то и дело, что не получится. Эти клубы думают, что берут готовых футболистов, а на самом деле им еще придется там учиться. Также было и с Ярмоленко. Во-первых, он неправильно играл технически, возился с мячом, как и Коноплянка. Его брали в Борусию и Вест Хэм как бомбардира, а я сразу сказал, что ему не нужно забивать, а нужно отдавать много голевых передач. Во-вторых, там совсем другие требования нужно отбирать", – поделился Леоненко в интервью Fanday.

Байер – идеальный вариант для Мудрика. Шахтер должен его отпустить