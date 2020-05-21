EFL уже определила двух новых участников АПЛ, если сезон завершат досрочно

В Англии уже готовятся к плану Б, если пандемия не позволит завершить нынешний сезон по спортивному принципу.

Английская футбольная лига (EFL) определила Лидс и Вест Бромвич участниками АПЛ в следующем сезоне, сообщает сайт организации.

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Такое решение будет окончательным если текущий сезон будет завершен досрочно. Лидс является лидером Чемпионшипа после 37-ми туров, Вест Бромвич – 2-й.

Стоит отметить, что по такому сценарию третья путевка будет традиционно разыгрываться между следующими 4-мя командами, среди которых – Фулхэм, Брентфорд, Ноттингем Форест, Престон.

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