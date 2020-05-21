EFL вже визначила двох нових учасників АПЛ, якщо сезон завершать достроково

В Англії вже готуються до плану Б, якщо пандемія не дозволить завершити нинішній сезон за спортивним принципом.

Англійська футбольна ліга (EFL) визначила Лідс та Вест Бромвіч учасниками АПЛ наступного сезону, повідомляє сайт організації.

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Таке рішення буде остаточним якщо поточний сезон буде завершений достроково. Лідс є лідером Чемпіоншипу після 37-ми турів, Вест Бромвіч – 2-й.

Варто відзначити, що за таким сценарієм третя путівка буде традиційно розігруватись між наступними 4-ма командами, серед яких – Фулхем, Брентфорд, Ноттінгем Форест, Престон.

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