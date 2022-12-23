Заря назвала лучшего игрока первой половины сезона
Луганский клуб подвел итоги голосования за звание самого ценного футболиста первого круга.
Болельщики Зари выбрали защитника Олега Данченко лучшим игроком команды в первом круге, сообщает клубная пресс-служба.
Заря и Кривбасс проведут сборы в Турции по соседству с российскими клубами
28-летний защитник опередил Богдана Бутко, Вячеслава Чурко, Сергея Булецу и Игоря Кирюханцева.
Напомним, Данченко выступает за команду Патрика Ван Леувена на правах аренды с греческого АЕКа (до 30 июня 2023 года). В текущем сезоне он провел за "мужиков" 17 матчей (15 в УПЛ и 2 в Лиге конференций), в которых отличился результативной передачей.
К слову, на зимний перерыв Заря ушла на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 28 очков.
"Вони воювали з Чечнею, з Грузією, з Україною": легіонер УПЛ – про шанс у Шахтарі, агресію Рінкона, дружбу з кіпером МЮ