Болельщики Зари выбрали защитника Олега Данченко лучшим игроком команды в первом круге, сообщает клубная пресс-служба.

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28-летний защитник опередил Богдана Бутко, Вячеслава Чурко, Сергея Булецу и Игоря Кирюханцева.

Напомним, Данченко выступает за команду Патрика Ван Леувена на правах аренды с греческого АЕКа (до 30 июня 2023 года). В текущем сезоне он провел за "мужиков" 17 матчей (15 в УПЛ и 2 в Лиге конференций), в которых отличился результативной передачей.

К слову, на зимний перерыв Заря ушла на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 28 очков.

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