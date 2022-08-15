Официальным транслятором УПЛ стала международная телекомпания Setanta Sports. Контракт рассчитан на 3 сезона, общая сумма составляет 16,2 миллиона долларов. Решение принято большинством голосов клубов-участников, сообщает официальный сайт УПЛ.

Суркис объяснил позицию Динамо по телепулу, приведя пример с трансляций матчей Лиги чемпионов

Матчи чемпионата Украины в премиум качестве будут доступны для зрителей на 3-х площадках:

– линейные каналы Setanta Sports (минимум 4 матча каждого тура в прямом эфире + остальные в записи);

– ОТТ платформа Setanta Sports (все матчи в прямом эфире);

– Youtube канал Setanta Sports (2 матча в прямом эфире + все матчи в записи через 15 минут после финального свистка).

Ранее сообщалось, что против предложения Setanta Sports выступали 4 клуба – Динамо, Рух, Заря, СК Днепр-1.

Таблица коэффициентов: Украина теряет уже второй клуб и подпускает еще пару конкурентов – лишь Динамо защищает рейтинг