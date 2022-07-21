"В Испании находится Василий Кравец. На другой день войны он мне позвонил по телефону и сказал, что сейчас садится в машину, заезжает за мной, и мы едем в Украину воевать.

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Я ответил согласием, мы действительно хотели уехать. Но потом я позвонил по телефону знакомым из ВСУ, и они меня отказали. Сказали, что гораздо больше пользы будет от помощи через мой фонд. Я объяснил это Васе. Он переживал, хотел ехать", – поделился Зозуля в интервью Профутбол Digital.

Напомним, Роман активно занимается волонтерством, помогая украинской армии защищать наши земли от рашистов.

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