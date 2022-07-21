"Їдемо в Україну воювати": Зозуля назвав гравця, який агітував його вступити в ЗСУ
Український форвард Фуенлабради Роман Зозуля мав намір повернутись до України, аби воювати проти російських окупантів.
"В Іспанії перебуває Василь Кравець. На другий день війни він мені зателефонував та сказав, що зараз сідає в машину, заїжджає за мною, і ми їдемо в Україну воювати.
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Я відповів згодою, ми дійсно хотіли їхати. Але потім я зателефонував знайомих зі ЗСУ, і вони мене відмовили. Сказали, що набагато більше користі буде від допомоги через мій фонд. Я пояснив це Васі. Він переживав, хотів їхати", – поділився Зозуля у інтерв'ю Профутбол Digital.
Нагадаємо, Роман активно займається волонтерством, допомагаючи українській армії боронити наші землі від рашистів.
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