"В Іспанії перебуває Василь Кравець. На другий день війни він мені зателефонував та сказав, що зараз сідає в машину, заїжджає за мною, і ми їдемо в Україну воювати.

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Я відповів згодою, ми дійсно хотіли їхати. Але потім я зателефонував знайомих зі ЗСУ, і вони мене відмовили. Сказали, що набагато більше користі буде від допомоги через мій фонд. Я пояснив це Васі. Він переживав, хотів їхати", – поділився Зозуля у інтерв'ю Профутбол Digital.

Нагадаємо, Роман активно займається волонтерством, допомагаючи українській армії боронити наші землі від рашистів.

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