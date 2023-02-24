"Еб**ая руина": Пике коротко прокомментировал вылет Барсы из еврокубков
Жерар Пике завершил карьеру посреди сезона, но до сих пор волнуется из-за проблем Барселоны.
Вчера каталонцы проиграли Манчестер Юнайтед, чем бесславно завершили евросезон на стадии предварительного раунда плей-офф Лиги Европы. Пике участвовал в эфире своего проекта Kings League и был вынужден делиться мнением по игре.
"Всем добрый вечер. Я смотрел матч. Это еб**ая руина, очень тяжело", – сказал расстроенный Пике под смех своих коллег.
Напомним, Барселона провела 8 матчей в нынешнем евросезоне и выиграла лишь 2 – оба против Виктории Пльзень. Команда Хави второй год подряд не смогла преодолеть групповой этап ЛЧ, что сильно бьет по финансам клуба.
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