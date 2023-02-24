Жерар Пике завершил карьеру посреди сезона, но до сих пор волнуется из-за проблем Барселоны.

Вчера каталонцы проиграли Манчестер Юнайтед, чем бесславно завершили евросезон на стадии предварительного раунда плей-офф Лиги Европы. Пике участвовал в эфире своего проекта Kings League и был вынужден делиться мнением по игре.

"Всем добрый вечер. Я смотрел матч. Это еб**ая руина, очень тяжело", – сказал расстроенный Пике под смех своих коллег.

La reacción d Piqué me parece acertada.



Lo de "estamos más cerca" es algo q jamás se admitió en el Barça en sus 124 años d historia.



Estás fuera de la Champions y d la Europa League en febrero.



Seamos serios.



️ De 8 partidos europeos ganaste 2, contra el Viktoria Plzen ️ pic.twitter.com/wM0guLLTtO — RoVigo (@rovigo986) February 24, 2023

Напомним, Барселона провела 8 матчей в нынешнем евросезоне и выиграла лишь 2 – оба против Виктории Пльзень. Команда Хави второй год подряд не смогла преодолеть групповой этап ЛЧ, что сильно бьет по финансам клуба.

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