"Йо**на руїна": Піке коротко прокоментував виліт Барси з єврокубків
Жерар Піке завершив кар'єру посеред сезону, але досі хвилюється через проблеми Барселони.
Вчора каталонці програли Манчестер Юнайтед, чим безславно завершили євросезон на стадії попереднього раунду плей-офф Ліги Європи. Піке якраз брав участь у ефірі свого проекту Kings League і був змушений ділитися думками щодо гри.
"Всім доброго вечора. Я дивився матч. Це йо**на руїна, дуже важко", – сказав засмучений Піке під сміх своїх колег.
Нагадаємо, Барселона провела 8 матчів у нинішньому євросезоні і виграла лише 2 – обидва проти Вікторії Пльзень. Команда Хаві другий рік поспіль не змогла подолати груповий етап ЛЧ, що сильно б'є по фінансах клубу.
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