Жерар Піке завершив кар'єру посеред сезону, але досі хвилюється через проблеми Барселони.

Вчора каталонці програли Манчестер Юнайтед, чим безславно завершили євросезон на стадії попереднього раунду плей-офф Ліги Європи. Піке якраз брав участь у ефірі свого проекту Kings League і був змушений ділитися думками щодо гри.

"Всім доброго вечора. Я дивився матч. Це йо**на руїна, дуже важко", – сказав засмучений Піке під сміх своїх колег.

La reacción d Piqué me parece acertada.



Lo de "estamos más cerca" es algo q jamás se admitió en el Barça en sus 124 años d historia.



Estás fuera de la Champions y d la Europa League en febrero.



Seamos serios.



️ De 8 partidos europeos ganaste 2, contra el Viktoria Plzen ️ pic.twitter.com/wM0guLLTtO — RoVigo (@rovigo986) February 24, 2023

Нагадаємо, Барселона провела 8 матчів у нинішньому євросезоні і виграла лише 2 – обидва проти Вікторії Пльзень. Команда Хаві другий рік поспіль не змогла подолати груповий етап ЛЧ, що сильно б'є по фінансах клубу.

МЮ вибив Барселону з Ліги Європи – ангели і демони капітана, українська школа Фреда, Тен Хаг нарешті зібрав пазл