Джулия Робертс получила футболку Барселоны из рук Бартомеу

Известная голливудская актриса Джулия Робертс посетила матч Барселона – Тоттенхэм (2:2).

Главная актриса известного фильма "Красотка" и секс-символ 90-х Джулия Робертс посетила контрольный матч между Барселоной и Тоттенхэмом в Пасадене (США).

Барселона – Тоттенхэм – 2:2 (пен. 5:3) видео голов и обзор матча

В помещении стадиона Робертс встретилась с президентом Барселоны Хосепом Бартомеу, который вручил 50-летней актрисе именную футболку клуба.

Напомним, матч Барселона – Тоттенхэм завершился вничью 2:2, а в серии пенальти более меткими были каталонцы (5:3).

"Пане Холодницький, нічого не соромтесь – беріть свою коханку в чартер ФФУ"