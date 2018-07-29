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Джулия Робертс получила футболку Барселоны из рук Бартомеу

14:57 87 Читати українською
Джулия Робертс получила футболку Барселоны из рук Бартомеу
Джулия Робертс / Фото из соцсетей

Известная голливудская актриса Джулия Робертс посетила матч Барселона – Тоттенхэм (2:2).

Главная актриса известного фильма "Красотка" и секс-символ 90-х Джулия Робертс посетила контрольный матч между Барселоной и Тоттенхэмом в Пасадене (США).

Барселона – Тоттенхэм – 2:2 (пен. 5:3) видео голов и обзор матча

В помещении стадиона Робертс встретилась с президентом Барселоны Хосепом Бартомеу, который вручил 50-летней актрисе именную футболку клуба.

Напомним, матч Барселона – Тоттенхэм завершился вничью 2:2, а в серии пенальти более меткими были каталонцы (5:3).

Repost @fcbarcelona - Look who dropped by! Julia #TheMagiciansOfTheBall

Допис, поширений Julia Roberts (@juliaroberrts)

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Товарищеские матчи

Барселона - Тоттенхэм: Воскресенье 29 июля 2018

Барселона
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 2 : 2 )
( пен. 5 : 3 )
Тоттенхэм
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Барселона - Тоттенхэм Барселона Барселона Мир Хосеп-Мария Бартомеу
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