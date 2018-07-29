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Джулія Робертс отримала футболку Барселони з рук Бартомеу

14:53 658 Читать на русском
Джулія Робертс отримала футболку Барселони з рук Бартомеу
Джулія Робертс / Фото з соцмереж

Відома голлівудська акторка Джулія Робертс відвідала матч Барселона – Тоттенхем (2:2).

Головна актриса відомого фільму "Красуня" та секс-символ 90-х Джулія Робертс відвідала контрольний матч між Барселоною і Тоттенхемом у Пасадені (США).

Барселона – Тоттенхем – 2:2 (пен. 5:3) відео голів і огляд матчу

У приміщенні стадіону Робертс зустрілася з президентом Барселони Жозепом Бартомеу, який вручив 50-річній акторці іменну футболку клубу.

Нагадаємо, матч Барселона – Тоттенхем завершився внічию 2:2, а в серії пенальті влучнішими були каталонці (5:3).

Repost @fcbarcelona - Look who dropped by! Julia #TheMagiciansOfTheBall

Допис, поширений Julia Roberts (@juliaroberrts)

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Барселона - Тоттенхем: Неділя 29 липня 2018

Барселона
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 2 : 2 )
( пен. 5 : 3 )
Тоттенхем
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Теги
Світ Барселона - Тоттенхем Барселона Барселона Жозеп-Марія Бартомеу
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