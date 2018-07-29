Джулія Робертс отримала футболку Барселони з рук Бартомеу

Відома голлівудська акторка Джулія Робертс відвідала матч Барселона – Тоттенхем (2:2).
Головна актриса відомого фільму "Красуня" та секс-символ 90-х Джулія Робертс відвідала контрольний матч між Барселоною і Тоттенхемом у Пасадені (США).
Барселона – Тоттенхем – 2:2 (пен. 5:3) відео голів і огляд матчу
У приміщенні стадіону Робертс зустрілася з президентом Барселони Жозепом Бартомеу, який вручив 50-річній акторці іменну футболку клубу.
Нагадаємо, матч Барселона – Тоттенхем завершився внічию 2:2, а в серії пенальті влучнішими були каталонці (5:3).
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