Джорджина роздяглася до пояса – дівчина Роналду показала "голий" результат своїх тренувань

Під час карантину в сім'ї Роналду саме Джорджина взяла на себе роль розважати фанатів.

Джорджина Родрігес, кохана форварда Ювентуса Кріштіану Роналду, майже щодня транслювала в мережі свої заняття спортом і ось настав час показати результати.

"Приготуєш торт зі мною?" – Джорджина провокує своїх прихильників дуже відвертим селфі

Красуня опублікувала в Instagram дуже відверте фото, де демонструє буквально "зворотній бік" виснажливих тренувань.

Нагадаємо, Кріштіану разом із сім'єю перебувають в Португалії та не спішить повертатись у Турин попри заклики Ювентуса.

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