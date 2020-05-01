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Джорджина роздяглася до пояса – дівчина Роналду показала "голий" результат своїх тренувань

1 травня 17:29 14207 Читать на русском
Джорджина роздяглася до пояса – дівчина Роналду показала "голий" результат своїх тренувань
Джорджина Родрігес / Фото Instagram

Під час карантину в сім'ї Роналду саме Джорджина взяла на себе роль розважати фанатів.

Джорджина Родрігес, кохана форварда Ювентуса Кріштіану Роналду, майже щодня транслювала в мережі свої заняття спортом і ось настав час показати результати.

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Красуня опублікувала в Instagram дуже відверте фото, де демонструє буквально "зворотній бік" виснажливих тренувань.

Нагадаємо, Кріштіану разом із сім'єю перебувають в Португалії та не спішить повертатись у Турин попри заклики Ювентуса.

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Paños al aire @aloyoga

Допис, поширений Georgina Rodríguez (@georginagio)

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Теги
Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Джорджина Родрігес
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