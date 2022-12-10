Подопечные Фернанду Сантуша прекратили борьбу за Кубок мира на стадии 1/4 финала, уступив Марокко. По мнению невесты Роналду, именно главный тренер является виновником неудачи, оставив Криштиану в запасе. Девушка, как и после матча 1/8 финала, поделилась эмоциями в соцсетях.

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"Сегодня твой друг и тренер принял плохое решение. Тот самый друг, о котором у тебя столько слов восхищения и уважения. Тот самый, который, когда ты вошел в игру, увидел, как все изменилось, но было слишком поздно.

Нельзя недооценивать лучшего игрока в мире, свое сильнейшее оружие. Нельзя и заступаться за того, кто этого не заслуживает. Жизнь дает нам уроки. Сегодня мы не проиграли, мы научились. Криштиану, мы восхищаемся тобой", – написала Джорджина в Instagram.

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