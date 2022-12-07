"Поздравляю Португалию. Пока 11 игроков пели гимн, все объективы были направлены на тебя. Как жаль, что я не смогла насладиться лучшим игроком мира в течение 90 минут. Фанаты не переставали выкрикивать твое имя.

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Я надеюсь, что Бог и твой дорогой друг Фернанду (Сантуш – примечание.) продолжат идти бок о бок и заставят нас безумствовать еще хотя бы один раз", – написала Джорджина на своей странице в Instagram.

Напомним, Криштиану Роналду не попал в стартовый состав на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1). Форвард появился на поле всего на 74 минуте.

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