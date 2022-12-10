Підопічні Фернанду Сантуша припинили боротьбу за Кубок світу на стадії 1/4 фіналу, поступившись Марокко. На думку нареченої Роналду, саме головний тренер є винуватцем невдачі, адже залишив Кріштіану в запасі. Дівчина, як і після матчу 1/8 фіналу, поділилася емоціями в соцмережах.

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"Сьогодні твій друг та тренер ухвалив погане рішення. Той самий друг, про якого у тебе стільки слів захоплення та поваги. Той самий, який, коли ти увійшов у гру, побачив, як усе змінилося, але було вже надто пізно.

Не можна недооцінювати найкращого гравця у світі, свою найсильнішу зброю. Не можна й заступатися за того, хто на це не заслуговує. Життя дає нам уроки. Сьогодні ми не програли, ми навчилися. Кріштіану, ми захоплюємося тобою", – написала Джорджина в Instagram.

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