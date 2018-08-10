Джордан Айю – игрок Кристал Пэлас

Форвард Суонси Джордан Айю на правах аренды стал игроком Кристал Пэлас.

Кристал Пэлас на своем официальном сайте объявил о годичной аренде нападающего Суонси Джордана Айю. Последние 4 года футболист выступал именно за "лебедей" и Астон Виллу, за которые забил 11 голов.

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"Я счастлив быть здесь. Это было длинное трансферное окно и наконец я перешел. Для меня важно быть в форме, и я знаю, что тренер собирается использовать меня впереди", – сказал Айю.

Напомним, этим летом "орлы" подписали экс-партнера Евгения Коноплянки Макса Майера и сообщается, что его зарплата составит 170 тысяч фунтов в неделю, то есть немец входит в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.

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