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Джордан Айю – гравець Крістал Пелас

10:13 93 Читать на русском
Джордан Айю – гравець Крістал Пелас
Джордан Айю / ФК Крістал Пелас

Форвард Суонсі Джордан Айю на правах оренди став гравцем Крістал Пелас.

Крістал Пелас на своєму офіційному сайті оголосив про річну оренду нападника Суонсі Джордана Айю. Останні 4 роки футболіст виступав саме за "лебедів" та Астон Віллу, за яких забив 11 голів.

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"Я щасливий бути тут. Це було довге трансферне вікно і нарешті я перейшов. Для мене важливо бути в формі, і я знаю, що тренер збирається використовувати мене попереду", – сказав Айю.

Нагадаємо, цього літа "орли" підписали екс-партнера Євгена Коноплянки Макса Майєра і повідомляється, що його зарплата складатиме 170 тисяч фунтів на тиждень, тобто німець входить у топ-10 найбільш оплачуваних гравців АПЛ.

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Теги
Англія Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Джордан Айю Джордан Айю Суонсі Суонсі Крістал Пелас Крістал Пелас
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