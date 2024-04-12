Джокеры Хаби Алонсо вырвали победу: видеообзор матча Байер – Вест Хэм – 2:0
11:18 - Читати українською
Байер дожал Вест Хэм в первом поединке 1/4 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
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Байер уничтожал соперника с первой до последней минуты. Немецкая команда нанесла 33 удара, тогда как Вест Хэм ответил лишь одним.
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Гости из Лондона долго держались. Фабиански совершил девять сейвов, помешав забить Шику, Вирцу и Джаке.
Героями матча стали джокеры Хаби Алонсо. Хофманн вывел Байер вперед после углового, а в компенсированное время ассистировал Бонифейсу. Оба футболиста вышли на замену.
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