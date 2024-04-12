Байер дожал Вест Хэм в первом поединке 1/4 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Байер уничтожал соперника с первой до последней минуты. Немецкая команда нанесла 33 удара, тогда как Вест Хэм ответил лишь одним.

ЛЕ, четвертьфиналы: Байер продлил беспроигрышную серию

Гости из Лондона долго держались. Фабиански совершил девять сейвов, помешав забить Шику, Вирцу и Джаке.

Героями матча стали джокеры Хаби Алонсо. Хофманн вывел Байер вперед после углового, а в компенсированное время ассистировал Бонифейсу. Оба футболиста вышли на замену.