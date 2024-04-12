Джокери Хабі Алонсо вирвали перемогу: відеоогляд матчу Байєр – Вест Хем – 2:0
11:18 - Читать на русском
Байєр дотиснув Вест Хем у першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Байєр знищував суперника з першої до останньої хвилини. Німецька команда завдала 33 удари, тоді як Вест Хем відповів лише одним.
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Гості з Лондона довго трималися. Фабіанскі зробив дев'ять сейвів, завадивши забити Шику, Вірцу та Джаці.
Героями матчу стали джокери Хабі Алонсо. Гофманн вивів Байєр вперед після кутового, а в компенсований час асистував Боніфейсу. Обидва футболісти вийшли на заміну.
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