Байєр дотиснув Вест Хем у першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Байєр знищував суперника з першої до останньої хвилини. Німецька команда завдала 33 удари, тоді як Вест Хем відповів лише одним.

ЛЄ, чвертьфінали: Байєр продовжив безпрограшну серію

Гості з Лондона довго трималися. Фабіанскі зробив дев'ять сейвів, завадивши забити Шику, Вірцу та Джаці.

Героями матчу стали джокери Хабі Алонсо. Гофманн вивів Байєр вперед після кутового, а в компенсований час асистував Боніфейсу. Обидва футболісти вийшли на заміну.