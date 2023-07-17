Универсал Ромы Стефан Эль-Шаарави продлил контракт с римским клубом до лета 2025 года. Об этом информирует официальный сайт "джаллоросси".

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"Фараон" неоднократно заявлял о своём желании продолжить выступления в столице Италии, но Рома каждый раз откладывала вопрос по поводу продления соглашения на лето. В итоге всё разрешилось наилучшим образом: ради продления соглашения игрок согласился на понижение зарплаты.

В 231 матче за Рому Эль-Шаарави забил 58 мячей. Он является 19-м бомбардиром в истории столичного клуба.

Стефан является "джокером" Жозе Моуринью. Португальский специалист выпускает "Фараона" на замену, когда команде нужно либо отыгрываться, либо вырывать победу. В одном из матчей по ходу сезона 2022/23 Эль-Шаарави трижды сменил позицию на поле. Римская публика ценит его за универсализм и преданность.

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