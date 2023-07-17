Універсал Роми Стефан Ель-Шаараві продовжив контракт із римським клубом до літа 2025 року. Про це інформує офіційний сайт "джаллороссі".

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"Фараон" неодноразово заявляв про своє бажання продовжити виступи в столиці Італії, але Рома щоразу відкладала питання стосовно продовження угоди на літо. У підсумку все вирішилося якнайкраще: заради продовження угоди гравець погодився на зниження зарплати.

У 231 матчі за Рому Ель-Шаараві забив 58 м'ячів. Він є 19-м бомбардиром в історії столичного клубу.

Стефан є "джокером" Жозе Моурінью. Португальський фахівець випускає "Фараона" на заміну, коли команді потрібно або відіграватися, або виривати перемогу. В одному з матчів під час сезону 2022/23 Ель-Шаараві тричі змінив позицію на полі. Римська публіка цінує його за універсалізм і відданість.

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