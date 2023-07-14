"Волки" официально объявили о годовой аренде защитника Расмуса Кристенсена из Лидса. Новичок будет выступать под номером 43.

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Год назад Лидс заплатил Зальцбургу за датчанина 12 млн евро. Кристенсен отыграл в составе "павлинов" 30 матчей, оформив 3 гола и один ассист. Команда вылетела из АПЛ, но 26-летний универсал получил приглашение от Ромы.

Добавим, что это третий новичок для Жозе Моуринью в нынешнее межсезонье. Ранее "волки" подписали двух свободных агентов – Уссема Ауара (Лион) и Эвана Н'Дика (Айнтрахт).

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