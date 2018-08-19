Джибриль Сиссе возобновил карьеру футболиста и будет играть за любительский клуб

Бывший форвард сборной Франции Джибриль Сиссе возобновит карьеру в итальянском клубе, который потерял профессиональный статус.

37-летний нападающий Джибриль Сиссе продолжит карьеру в итальянском клубе Виченце 1902, сообщает Goal.

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За новую команду француз будет выступать под 9 номером.

К слову, клуб недавно потерял профессиональный статус и может выступать только в Серии D.

Предыдущим клубом Сиссе был Ивердон-Спорт, представлявший третий дивизион чемпионата Швейцарии.

Напомним, Сиссе побеждал в Лиге чемпионов вместе с Ливерпулем в 2005 году. Кроме этого, француз выступал за Лацио, Марсель, Осер, Сандерленд и Кубань.

Отметим, Джибриль сыграл за сборную Франции 41 матч и забил 9 голов.

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