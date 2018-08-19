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Джібріль Сіссе відновив кар'єру футболіста і буде грати за любительський клуб

18:42 429 Читать на русском
Джібріль Сіссе відновив кар'єру футболіста і буде грати за любительський клуб
Джібріль Сіссе / фото з соцмереж

Колишній форвард збірної Франції Джібріль Сіссе відновить кар'єру у італійському клубі, який втратив професійний статус.

37-річний нападник Джібріль Сіссе продовжить кар'єру в італійському клубі Віченце 1902, повідомляє Goal.

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За нову команду француз буде виступати під 9 номером.

До слова, клуб нещодавно втратив професійний статус і може виступати тільки у Серії D.

Попереднім клубом Сіссе був Івердон-Спорт, який представляв третій дивізіон чемпіонату Швейцарії.

Нагадаємо, Сіссе тріумфував у Лізі чемпіонів разом з Ліверпулем у 2005 році. Окрім цього, француз виступав за Лаціо, Марсель, Осер, Сандерленд та Кубань.

Відзначимо, Джібріль зіграв за збірну Франції 41 матч і забив 9 голів.

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Італія Джібріль Сіссе Джібріль Сіссе
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