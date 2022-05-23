"Львы" вчера завершили сезон 2021/22 поражением от Манчестер Сити (2:3), а уже сегодня оформили трансфер. Новичком стал опорный полузащитник Бубакар Камара.

22-летний хавбек подписал с Астон Виллой 5-летний контракт, сообщает пресс- служба клуба. В Англию француз перебрался на правах свободного агента из Марселя.

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Бубакар является воспитанником "олимпийцев", за первую команду которых выступает с 2017-го. За это время он успел наиграть 170 поединков и стать важнейшей фигурой в Марселе. Только в этом сезоне в его активе 48 поединков (гол+ассист), а также дебютный вызов в сборную Франции на июньские поединки Лиги наций.

Главный тренер Астон Виллы высоко оценил подписание Бубакара: "Я счастлив, что нам удалось пригласить в команду одного из самых перспективных молодых талантов европейского футбола. Есть четкий план, как стать сильнее. Буба – важная часть этого".