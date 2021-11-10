Переговоры между руководством бирмингемской Астон Виллы и наставником шотландского Рейнджерс Стивеном Джеррардом вышли на финишную прямую.

"Вилланы" работают над документами для презентации 41-летнего специалиста, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттере.

Герой Евро-2020 отказался от работы в АПЛ

Менеджмент бирмингемцев фактически согласовал контракт с Джеррардом. В настоящее время стороны обсуждают персональный состав тренерского штаба Виллы. Рейнджерс за досрочный разрыв сотрудничества с тренером получит ориентировочно 3 млн фунтов компенсации.

Напомним, что Стивен Джеррард возглавил "синих" летом 2018-го. В сезоне 2020/21 он привел Рейнджерс к первому за 10 лет чемпионству.

Тепер Джеррард – легенда Рейнджерс: у дитинстві його спіймали на крадіжці, хуліганив у Ліверпулі, одягав футболку МЮ