Перемовини між керівництвом бірмінгемської Астон Вілли та керманичем шотландського Рейнджерс Стівеном Джеррардом вийшли на фінішну пряму.

"Віллани" працюють над документами для презентації 41-річного фахівця, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо в своєму твіттері.

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Менеджмент бірмінгемців фактично узгодив контракт із Джеррардом. Наразі сторони обговорюють персональний склад тренерського штабу Вілли. Рейнджерс за достроковий розрив співпраці з тренером отримає орієнтовно 3 млн фунтів компенсації.

Нагадаємо, що Стівен Джеррард очолив "синіх" влітку 2018-го. У сезоні 2020/21 він привів Рейнджерс до першого за 10 років чемпіонства.

Тепер Джеррард – легенда Рейнджерс: у дитинстві його спіймали на крадіжці, хуліганив у Ліверпулі, одягав футболку МЮ