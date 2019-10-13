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Джеррард: Теперь Ливерпуль – фаворит любого матча

16:13 43 Читати українською
Джеррард: Теперь Ливерпуль – фаворит любого матча
Стивен Джеррард / ФК Рейнджерс

Бывший капитан английского Ливерпуля Стивен Джеррард не скрывает своего восхищения командой Юргена Клоппа.

"Каждый день скучаю по Ливерпулю. Скучаю по времени, когда играл за этот клуб. Скучаю по Мелвуду – нашей тренировочной базе, по шуткам игроков, тренеров и персонала.

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Сейчас Ливерпуль играет невероятно. Клопп выстроил клуб, который соответствует его философии. Я чувствую наслаждение, когда смотрю матчи команды. Нынешний Ливерпуль может обыграть любую команду в мире. Теперь я всегда считаю Ливерпуль фаворитом любого матча.

Фанаты должны быть довольны тем, что Ливерпуль лидирует в турнирной таблице. Но, думаю, Клопп понимает, что триумфальные настроения – недопустимы. Нужно выдавать максимум в каждой игре", – цитирует Джеррарда Daily Mail.

Напомним, бывший капитан мерсисайдцев, который выступал за клуб на протяжении 17 лет, сейчас возглавляет шотландский Рейнджерс. Под его руководством команда из Глазго возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги.

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Англия Стивен Джеррард Стивен Джеррард Ливерпуль Ливерпуль
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