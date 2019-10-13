Джеррард: Теперь Ливерпуль – фаворит любого матча

Бывший капитан английского Ливерпуля Стивен Джеррард не скрывает своего восхищения командой Юргена Клоппа.

"Каждый день скучаю по Ливерпулю. Скучаю по времени, когда играл за этот клуб. Скучаю по Мелвуду – нашей тренировочной базе, по шуткам игроков, тренеров и персонала.

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Сейчас Ливерпуль играет невероятно. Клопп выстроил клуб, который соответствует его философии. Я чувствую наслаждение, когда смотрю матчи команды. Нынешний Ливерпуль может обыграть любую команду в мире. Теперь я всегда считаю Ливерпуль фаворитом любого матча.

Фанаты должны быть довольны тем, что Ливерпуль лидирует в турнирной таблице. Но, думаю, Клопп понимает, что триумфальные настроения – недопустимы. Нужно выдавать максимум в каждой игре", – цитирует Джеррарда Daily Mail.

Напомним, бывший капитан мерсисайдцев, который выступал за клуб на протяжении 17 лет, сейчас возглавляет шотландский Рейнджерс. Под его руководством команда из Глазго возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги.

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