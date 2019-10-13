Джеррард: Тепер Ліверпуль – фаворит будь-якого матчу

Колишній капітан англійського Ліверпуля Стівен Джеррард не приховує свого захоплення командою Юргена Клоппа.

"Кожен день сумую за Ліверпулем. Сумую за часом, коли грав за цей клуб. Сумую за Мелвудом – нашою тренувальною базою, за жартами гравців, тренерів та персоналу.

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Зараз Ліверпуль грає неймовірно. Клопп вибудував клуб, який відповідає його філософії. Я відчуваю насолоду, коли дивлюся матчі команди. Нинішній Ліверпуль може обіграти будь-яку команду в світі. Тепер я завжди вважаю Ліверпуль фаворитом будь-якого матчу.

Фанати повинні бути задоволені тим, що Ліверпуль лідирує в турнірній таблиці. Але, думаю, Клопп розуміє, що тріумфальні настрої – недопустимі. Потрібно видавати максимум в кожній грі", – цитує Джеррарда Daily Mail.

Нагадаємо, колишній капітан мерсисайдців, який виступав за клуб протягом 17 років, зараз очолює шотландський Рейнджерс. Під його керівництвом команда з Глазго очолює турнірну таблицю Прем'єр-ліги.

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