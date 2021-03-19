Інцидент трапився в середині другого тайму, коли обстановка між командами дещо загострилась. Захисник Славії Ондржей Кудела начебто образив гравця Рейнджерс Глена Камара через колір його шкіри.

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"Я сильно розлючений. Складно описати, що я відчуваю зараз, тому що я знаю Глена Камара і довіряю йому на 100%. Це дуже прикро, занадто багато такого відбувається в світовому футболі. Гравець Славії був причиною цього, і потім ситуація загострилася ще більше. До футболістів приєдналися вболівальники, а расизм зростає і посилюється. Щось треба з цим робити.

Це не моя компетенція, але я підтримую Глена Камара. Я на 100% вірю в звинувачення у расизмі. Інші гравці, які стояли поруч, теж чули це. Я готовий стати поруч з ним і підтримати. Тепер ця ситуація – в компетенції УЄФА. Сподіваюся, що цю історію не будуть замовчувати", – наводить слова Джеррарда The Athletic.

Втім, на цьому історія не завершилась. Вже після поєдинку чеського грубіяна покарали, побивши прямо на території стадіону. Славія тривалий час не могла потрапити до своєї роздягальні, а потім і покинути стадіон, а через інцидент з побиттям Кудели навіть викликали поліцію.

Зазначимо, що скандал не завадив чехам впевнено обіграти Рейнджерс (2:0) та вийти до 1/4 фіналу Ліги Європи.

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