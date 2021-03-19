Форвард Рейнджерс прямой ногой врезался в лицо голкипера – ужасный фол из Лиги Европы
08:00 - Читати українською
Нападающий Рейнджерс Кемар Руф подвел свою команду во главе со Стивеном Джеррардом.
завершено
61’ Кемар Руф
73’ Леон Балогун
Питер Олайинка 15’
Николаэ Станчу 74’
15’ Питер Олайинка
61’ Кемар Руф
73’ Леон Балогун
74’ Николаэ Станчу
Кемар Руф вышел на поле спасать Рейнджерс от вылета из Лиги Европы в матче против пражской Славии, но только усугубил ситуацию.
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Через 7 минут после выхода английский форвард прямой ного влетел в лицо голкипера гостей Ондржея Коларжа. После столкновения арбитр без раздумий удалил Руфа, а вратарь Славии не смог продолжить поединок.
Финальник свисток зафиксировал победу чехов (2:0) и вылет Рейнджерс из Лиги Европы.
Тепер Джеррард – легенда Рейнджерс: у дитинстві його спіймали на крадіжці, хуліганив у Ліверпулі, одягав футболку МЮ
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