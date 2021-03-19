Нападающий Рейнджерс Кемар Руф подвел свою команду во главе со Стивеном Джеррардом.

Кемар Руф вышел на поле спасать Рейнджерс от вылета из Лиги Европы в матче против пражской Славии, но только усугубил ситуацию.

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Через 7 минут после выхода английский форвард прямой ного влетел в лицо голкипера гостей Ондржея Коларжа. После столкновения арбитр без раздумий удалил Руфа, а вратарь Славии не смог продолжить поединок.

Финальник свисток зафиксировал победу чехов (2:0) и вылет Рейнджерс из Лиги Европы.

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