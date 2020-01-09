Джеррард признался, что сожалеет о своем уходе из Ливерпуля

Легенда Ливерпуля Стивен Джеррард рассказал о своем уходе из клуба в 2015 году.

"Я все еще чувствую себя немного виноватым перед Роджерсом, потому что, думаю, некоторые по-прежнему обвиняют его в моем уходе из клуба. Но я не считаю, что Брендан меня выжил, потому что в действительности он предложил мне продлить контракт еще на год. он определенно хотел, чтобы я остался. я больше был разочарован условиями контракта. Мне предложили сделку, основанную на количестве матчей, статистике и голах в Премьер-лиге.

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Я бы не стал винить Роджерса в том, что он убрал меня из клуба. Я принял решение не подписывать контракт, чтобы не быть игроком ротации. И сейчас я жалею об этом решении, потому что мог застать начало эры Клоппа и сыграть под его руководством матчей 20. Хотя он мог бы избавиться меня, потому что мне не хватило бы ног для игры в его стиле", – цитирует Джеррарда Goal.

Напомним, Стиви Джи завершил карьеру игрока в Лос-Анджелес Гэлакси в конце 2016 года.

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