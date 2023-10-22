Опытный полузащитник Джесси Лингард не станет игроком Аль-Иттифака, хотя оставил о себе хорошее впечатление работой на тренировках.

В последний месяц 30-летний Джесси Лингард тренировался в составе Аль-Иттифака. Ожидалось, что саудовский клуб подпишет контракт с англичанином. Но, как ни странно, не хватило денег. У клуба из Саудовской Аравии. Бывает и такое.

Стивен Джеррард и руководители клуба впечатлены Лингардом, который демонстрировал хороший уровень на тренировках. Но контракт бывшему футболисту Манчестер Юнайтед не предлагали, потому что у клуба нет таких денег. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в Twitter.

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Для того чтобы подписать Лингарда, Аль-Иттифаку нужно продать двух футболистов. Клуб этого делать не планирует. Из-за финансовых аппетитов игрока перехода в Аль-Иттифак не будет.

Напомним, Лингард находится в статусе свободного агента. Прошлый сезон бывший хавбек сборной Англии без особых успехов отыграл за Ноттингем Форест – 17 матчей в АПЛ, ни одного результативного действия. После этого полузащитник тренировался в Вест Хэме, но не убедил Дэвида Мойеса.

В 9 матчах чемпионата Саудовской Аравии Аль-Иттифак набрал 17 очков. Команда Стивена Джеррарда занимает 7-е место таблицы.

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