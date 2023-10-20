В матче отбора к Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 40-й мяч в 2023-м календарном году и тем самым повторил достижение Месси. Теперь у двух футбольных легенд по 12 сезонов, в которых они забивали 40 (и более) голов за календарный год.

Евро-2024, отбор: Португалия гарантировала первое место – дубль и рекорд Роналду, едва не пострадавшего от фаната

По возвращении в стан саудовского Аль-Насра Роналду ждал сюрприз – одноклубники Криштиану приготовили для него праздничный торт. КР7 не ожидал такого подарка и был тронут, заставив всю команду сфотографироваться на фоне этого кулинарного изделия.

В 203 матчах за сборную Португалии Роналду забил 127 мячей.