Руководство Астон Виллы остановилось на двух кандидатах на должность главного тренера, сообщает The Telegraph.

Астон Вилла подхватила эстафету отставок в АПЛ

В шорт-лист бирмингемцев вошли наставник Саутгемптона Ральф Хазенхюттль и наставник Рейнджерс Стивен Джеррард. Астон Вилла объявила об отставке Дина Смита после поражения от Саутгемптона (0:1).

После 11 туров АПЛ Астон Вилла расположилась на 15-й строчке турнирной таблицы. Напомним, Смит вернул АВ в Премьер-лигу в 2019-м.

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