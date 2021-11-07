Джеррард – один из фаворитов на тренерское кресло Астон Виллы
17:36 - Читати українською
Боссы Астон Виллы выбирают нового тренера для команды.
Руководство Астон Виллы остановилось на двух кандидатах на должность главного тренера, сообщает The Telegraph.
Астон Вилла подхватила эстафету отставок в АПЛ
В шорт-лист бирмингемцев вошли наставник Саутгемптона Ральф Хазенхюттль и наставник Рейнджерс Стивен Джеррард. Астон Вилла объявила об отставке Дина Смита после поражения от Саутгемптона (0:1).
После 11 туров АПЛ Астон Вилла расположилась на 15-й строчке турнирной таблицы. Напомним, Смит вернул АВ в Премьер-лигу в 2019-м.
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