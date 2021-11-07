Керівництво Астон Вілли зупинилось на двох кандидатах на посаду головного тренера, повідомляє The Telegraph.

Астон Вілла підхопила естафету відставок в АПЛ

До шорт-листа бірмінгемців увійшов наставник Саутгемптона Ральф Хазенхюттль та керманич Рейнджерс Стівен Джеррард. Астон Вілла оголосила про відставку Діна Сміта після поразки від Саутгемптона (0:1).

Після 11-ти турів АПЛ Астон Вілла розташувалась на 15-й сходинці турнірної таблиці. Нагадаємо, Сміт повернув АВ до Прем'єр-ліги у 2019-му.

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