Джеррард – один з фаворитів на тренерське крісло Астон Вілли
17:30 - Читать на русском
Боси Астон Вілли обирають нового керманича для команди.
Керівництво Астон Вілли зупинилось на двох кандидатах на посаду головного тренера, повідомляє The Telegraph.
Астон Вілла підхопила естафету відставок в АПЛ
До шорт-листа бірмінгемців увійшов наставник Саутгемптона Ральф Хазенхюттль та керманич Рейнджерс Стівен Джеррард. Астон Вілла оголосила про відставку Діна Сміта після поразки від Саутгемптона (0:1).
Після 11-ти турів АПЛ Астон Вілла розташувалась на 15-й сходинці турнірної таблиці. Нагадаємо, Сміт повернув АВ до Прем'єр-ліги у 2019-му.
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