Защитник Давиде Бираски и хавбек Абдулайе Туре вскоре покинут Дженоа, сообщает Pianetagenoa со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу.

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По информации источника, оба присоединятся к турецкому клубу Карагюмрюк. Им будет нетрудно там адаптироваться, ведь в команде немалое представительство экс-игроков Серии А. В частности, Эмилио Вивиано, Эрвин Зуканович, Андреа Бертолаччи, Лукас Билья, Фабио Борини, Янн Карамо.

Добавим, что в нынешнем сезоне Туре провел в составе Дженоа всего 8 матчей (без результативных действий), в активе Бираски 14 поединков.

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