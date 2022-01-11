Дженоа и Болонья получили предложения подписать Нани после того, как тот покинул американский Орландо Сити, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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Сейчас опытный футболист находится в статусе свободного агента. Последние три года португалец выступал в МЛС, где в составе Орландо Сити провел 88 матчей, забил 31 мяч и отдал 18 голевых передач.

Напомним, Нани начинал свою карьеру в лиссабонском Спортинге, а самый яркий период пришелся на Манчестер Юнайтед (2007-2015 годы), где выигрывал Лигу чемпионов. Луиш поиграл за Фенербахче, Валенсию и Лацио, а в составе сборной Португалии становился чемпионом Европы в 2016 году.

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