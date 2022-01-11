Дженоа відпускає двох гравців у турецький клуб з численним італійським представництвом
Команда Андрія Шевченка починає оптимізувати склад, прощаючись із непотрібними виконавцями.
Захисник Давіде Біраскі та хавбек Абдулає Туре невдовзі покинуть Дженоа, повідомляє Pianetagenoa з посиланням на журналіста Альфредо Педуллу.
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За інформацією джерела, обидва приєднаються до турецького клубу Карагюмрюк. Їм буде не важко там адаптуватися, адже у команді чимале представництво екс-гравців Серії А. Зокрема, Еміліо Вівіано, Ервін Зукановіч, Андреа Бертолаччі, Лукас Білья, Фабіо Боріні, Янн Карамо.
Додамо, що у нинішньому сезоні Туре провів у складі Дженоа лише 8 матчів (без результативних дій), в активі Біраскі 14 поєдинків.
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