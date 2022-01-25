Ранее главными кандидатами на должность главного тренера Польши считали Андрея Шевченко и Адама Навалку. Теперь к ним присоединился и 59-летний Ян Урбан, возглавляющий Гурник Забже, а ранее работавший в Легии, Осасуне, Лехе и ряде других клубов.

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Впрочем, Цезары Кулеша призвал не спекулировать по этой теме. Президент PZPN еще раз повторил, что имя нового тренера назовут 31 января.

"Пока я не выберу нового тренера национальной сборной, могу сказать, что все кандидаты в игре. Придерживаюсь плана, о котором уже говорил. Прежде чем объявить имя тренера, я не буду рассказывать о своих действиях.

Пока решил не предоставлять никакой информации, потому что она неуместна. Когда я сделаю окончательный выбор и подпишу договор, тогда и настанет пора поговорить об этом. В переговорах о выборе нового наставника все идет хорошо", – цитирует Кулешу Przeglad Sportowy.

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