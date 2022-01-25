Генуезці десять днів тому звільнили Андрія Шевченка з посади головного тренера, але дотримуються вибраного українцем вектору на трансферному ринку.

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Дженоа орендувала в Аталанти Роберто Пікколі до кінця сезону, повідомляє офіційний сайт "грифонів". Варто зауважити, що кандидатуру 21-річного італійця ще в грудні затвердив Андрій Шевченко, але працюватиме з ним уже Александер Блессін.

Пікколі народився у Бергамо і здобув футбольну освіту в академії Аталанти, але поки не зміг закріпитися у команді Джан П'єро Гасперіні. До слова, форварда визнали найкращим молодим гравцем Італії у 2021 році.

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