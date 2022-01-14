Нападающий Мохаммед Салим Фарес и защитник Стефано Сабелли покинули Дженоа.

"Решение будет принимать клуб": Шевченко осознает возможность увольнения из Дженоа

Фарес, контракт которого принадлежит Лацио, перешел на права аренды в Торино. Сабелли присоединился к Брешии, арендная сделка с защитником "грифонов" рассчитана до лета.

Напомним, команда Андрея Шевченко продолжает оставаться в зоне вылета Серии А на расстоянии 5-ти очков от спасительной 17-й строчки. По слухам, Дженоа рассматривает возможность увольнения украинского специалиста.

Шевченко міг перемогти Мілан лише за однієї умови – українець наближається до божевільного "джекпоту"