Дженоа лишилась сразу двух игроков
19:05 - Читати українською
В лагере "грифонов" происходит перестройка команды.
Нападающий Мохаммед Салим Фарес и защитник Стефано Сабелли покинули Дженоа.
"Решение будет принимать клуб": Шевченко осознает возможность увольнения из Дженоа
Фарес, контракт которого принадлежит Лацио, перешел на права аренды в Торино. Сабелли присоединился к Брешии, арендная сделка с защитником "грифонов" рассчитана до лета.
Напомним, команда Андрея Шевченко продолжает оставаться в зоне вылета Серии А на расстоянии 5-ти очков от спасительной 17-й строчки. По слухам, Дженоа рассматривает возможность увольнения украинского специалиста.
Шевченко міг перемогти Мілан лише за однієї умови – українець наближається до божевільного "джекпоту"
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