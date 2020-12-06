Форвард решил завершить игровую карьеру в возрасте 34 лет, сообщает Marca.

Габи объявил о завершении карьеры

Последним клубом Мартинеса был аутсайдер чемпионата Португалии – Портимоненсе. В августе контракт нападающего завершился, а найти новую команду за полгода ему не удалось. Это подтолкнуло Джексона завершить карьеру, чтобы уделять больше внимания семье.

Мартинес провел успешный период в составе Порту (2012 – 2015), с которым выигрывал чемпионат Португалии и трижды становился лучшим бомбардиром. Переход в Атлетико оказался провальным решением – 15 матчей и всего 2 гола. "Матрасники" продали нападающего в Китай, поэтому о возвращении на прежний уровень Джексону пришлось забыть.

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