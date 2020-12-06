Форвард вирішив завершити ігрову кар'єру у віці 34 років, повідомляє Marca.

Габі оголосив про завершення кар'єри

Останнім клубом Мартінеса був аутсайдер чемпіонату Португалії – Портімоненсе. У серпні контракт нападника завершився, а знайти нову команду за півроку йому не вдалося. Це підштовхнуло Джексона завершити кар'єру, щоб приділяти більше уваги сім'ї.

Мартінес провів найуспішніший період у складі Порту (2012 – 2015), з яким вигравав чемпіонат Португалії і тричі ставав найкращим бомбардиром. Перехід в Атлетіко виявився провальним рішенням – 15 матчів і всього 2 голи. "Матрацники" продали нападника в Китай, тому про повернення на колишній рівень Джексону довелося забути.

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